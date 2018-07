Resta in bilico il futuro di Alex Sandro alla Juventus: il PSG pensa al terzino brasiliano per migliorare sulla fascia sinistra. Il prezzo è fissato: con 50 milioni di euro, il giocatore preso tre anni fa dal Porto per 26 può andarsene. Anche se, vista la penuria nel ruolo, il rischio è che Allegri ci perda. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, arrivare a Marcelo, che consentirebbe ai bianconeri di mantenere uno standard elevato, è complicato. E gli altri nomi che girano, da Matteo Darmian a Lucas Digne, al momento sono un gradino sotto a quello che nel 2016-17 è stato tra i migliori interpreti del ruolo a livello europeo.