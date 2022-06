Gianluca #Frabotta ha appena iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab #avantilecce pic.twitter.com/v5PbG7Tek2 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 25, 2022

Sta per iniziare ufficialmente. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dal club salentino, l'esterno di proprietà dellaha da poco iniziato le visite mediche presso il Centro BioLab: l'ex Verona si trasferisce in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.