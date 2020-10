Gianluca Frabotta ieri ha disputato un'ottima partita con la maglia dell'Italia Under 21 contro i pari età dell'Irlanda, nell'ambito della qualificazioni agli Europei di categoria dell'anno prossimo. Il terzino sinistro della Juventus ha messo in mostra la stessa frizzantezza sulla fascia sinistra che gli è valsa la fiducia di Sarri prima e Pirlo poi. Dopo il match con gli Azzurrini, Frabotta ha postato su Instagram una propria foto in azione, con un messaggio che trasuda soddisfazione: "Sempre una grande emozione questa maglia, che vittoria!"