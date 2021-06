Sembra poi soltanto una questione di dettagli il trasferimento di Gianluca Frabotta dalla Juventus al Genoa.



Il 22enne esterno sinistro è ormai ad un passo dal vestire il rossoblù andando di fatto a sostituire quel Luca Pellegrini che nel frattempo ha fatto il percorso inverso lungo l'asse che collega Vinovo a Pegli, rientrando alla casa madre bianconera dopo la stagione di prestito in Liguria.



Le due società, da tempo protagoniste di molte trattative di mercato, avrebbero anche già trovato la formula giusta per chiudere l'operazione. Frabotta si trasferirà al Grifone in ​prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù. Una condizione che permetterà comunque alla Juve di mantenere sotto controllo il giocatore, monitorandone gli eventuali progressi.