Da quando Dusan Vlahovic è alla Juventus non è mai passato un periodo più lungo di questo senza segnare: l’attaccante serbo e a secco di gol da quattro partite, oggi dovrebbe partire titolare nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo e potrebbe essere l’occasione per sbloccarsi. Insieme a lui dovrebbe esserci Di Maria con Chiesa verso la panchina. Nel Friburgo occhio ai calci piazzati dell’italiano Vincenzo Grifo, 14 gol e 6 assist in 31 partite stagionali. La partita sarà visibile dalle 21 in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn e Sky Go.



Le probabili formazioni:



Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.



Friburgo (3-4-3): Flekken; Kübler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Höfler, Günter; Doan, Holer, Grifo. All.: Streich.