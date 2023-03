Vincenzo Grifo sarà la stella del Friburgo che sfiderà domani sera la Juventus in Europa League. Proprio la punta nel giro della Nazionale ha parlato alla vigilia dell'ottavo della competizione europea: "La gara più importante per me? Ho già giocato con l'Italia e fatto un paio di gol - ha esordito la punta classe 1993 in conferenza stampa -. I tifosi quindi mi conoscono. L'augurio è di fare una bella partita".



IL FUTURO IN ITALIA - Sto bene al Friburgo, in estate ho rinnovato. La squadra, al pari della città, mi stima. La Serie A per me è un sogno. Ma qui sto facendo un bel percorso. Voglio confermarmi qui",



LA JUVENTUS - Ci siamo sudati questo impegno ed è tutto meritato. Forse non in tanti se lo aspettavano. Credo che Kostic fosse sincero nei complimenti: anche la Juventus è fantastica.