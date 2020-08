Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha parlato a Sky dopo l'eliminazione con il Lione, nel giorno dell'ultima sua gara in bianconero: "Grande delusione per noi, tenevamo a passare questo turno. Avevamo tutto in mano, abbiamo iniziato male la partita, ma siamo sempre rimasti dentro alla gara. Ci mancava un gol nel finale, loro erano molto stanchi. Ho sentito Bonucci che parlava di nono scudetto: non voglio sminuire, ma questo club deve ambire a molto di più. E' costata cara la partita dell'andata, il Lione doveva e deve essere alla nostra portata".



SE SI ASPETTAVA DI PIU' - "Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so per quali motivi. Speravo e volevo giocare di più, ma sono scelte da accettare. Al Napoli il mister ha dimostrato qualcosa di molto buono, la squadra era molto coinvolta. Quest'anno invece avevamo difficoltà, anche gli avversari sapevano che molto passa dal regista. Forse abbiamo giocato un calcio diverso, ma non lo dico io, lo abbiamo dimostrato nelle varie partite. Ci vuole tempo, anche se vincere non è semplice. Lo abbiamo reso semplice, ma non lo era, non dobbiamo sminuire quanto fatto. In Europa questo club deve fare di più, ambire a vincere. Per arrivare a vincere serve anche avere tutti a disposizione, negli ultimi anni non è successo".