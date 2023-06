Brutta avventura per l’attaccante della Juventus, Kaio Jorge. Come scrive ‘Torino Today’, il brasiliano è stato vittima di un furto nella notte del 2 giugno. I ladri hanno svaligiato la casa del brasiliano portando via una Range Rover, magliette di marca, cappotti, accessori suoi e della madre, Ipad, Airpod max, gioielli, orologi e molto altro ancora. A livello economico il bottino dei malviventi dovrebbe essere di diverse centinaia di migliaia di euro.