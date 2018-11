Il futuro di Alex Sandro alla Juventus è in bilico. Il terzino sinistro bianconero è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 e, nonostante un recente riavvicinamento tra le parti, il rinnovo resta ancora lontano. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la partenza in estate resta un'opzione probabile. Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain monitorano la situazione e i bianconeri sono già a caccia di alternative, con Jordi Alba del Barcelona e Marcelo del Real Madrid tra i nomi più caldi per sostituire eventualmente il brasiliano.