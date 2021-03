Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Cristiano Ronaldo continua a sognare il ritorno al Real Madrid in estate. Ma a cambiare approccio sembra esser stato proprio il Real, perché "ora la priorità del club è acquistare un attaccante tra Haaland e Mbappé e non più Ronaldo, operazione che adesso è stata messa in stand-by come comunicato al suo agente Mendes", si legge.