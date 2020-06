L'ex calciatore della Juventus Giuseppe Galderisi, ha parlato della ripresa del campionato a Sky Sport: "Dybala mi ha sempre fatto divertire, quel gol (contro l'Inter ndr) è da grande campione. Sto vedendo il campionato tedesco e devo dire che c'è un bel ritmo, mi sto divertendo. La gestione del percorso sarà importante, sarà un po' complicato, tutti devono essere bravi a gestire ogni particolare, non sarà facile".



SULLA JUVE – “La Juventus gioca in casa, è un vantaggio ma il risultato dell’andata di 1-1 è pericoloso sotto tutti i punti di vista. Però ha una qualità migliore rispetto al Milan, non solo sotto l’aspetto della rosa, perché ai giocatori va aggiunto Cristiano Ronaldo, un giocatore determinato per fare la differenza”.