L'inchiesta della Guardia di Finanza sul presunto falso in bilancio imputato alla Juventus nelle ultime tre stagioni sportive potrebbe toccare anche il Genoa. Tra le operazioni di mercato finite nel mirino delle Fiamme Gialle c'è infatti anche il cosiddetto affare Rovella, quello che lo scorso gennaio portò il giovane centrocampista lombardo alla corte bianconera in cambio dei cartellini dei baby Portanova e Petrelli.



Un'operazione complessiva da quasi 35 milioni di euro che avrebbe consentito alla Juventus di generare plusvalenze per oltre 17 milioni, ipervalutando le quotazioni dei due giocatori cresciuti nel suo vivaio e poi passati in Liguria.





Sotto osservazione ci sarebbero poi anche i passaggi di Luca Zanimacchia dalla Liguria al Piemonte e di Stefano Sturato in direzione opposta.