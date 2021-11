L'ipotesi di sbarcare alla Juventus già a gennaio, con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto prevedono gli accordi tra i bianconeri e il Genoa, non sembra essere neppure presa in considerazione da Nicolò Rovella.



Il giovane centrocampista rossoblù, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, assicura che la sua attenzione è al momento focalizzata esclusivamente sul club che lo ha cresciuto e fatto debuttare tra i grandi: "Quando uno viene chiamato da un club importante come la Juventus sicuramente è un onore - ha risposto il giocatore - ma io penso solo al Genoa e a fare bene con il Genoa”.