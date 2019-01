Tra i rapporti più caldi di questo mercato di gennaio in Serie A c’è quello tra Juventus e Genoa. Le due società sono in contatto costante e questa settimana andrà in scena un nuovo incontro per discutere dei tanti affari in ballo sulla strada che collega Genova a Torino. Prima di tutto quello relativo a Stefano Sturaro, che tornerà a vestire la maglia rossoblù. E' praticamente chiusa la trattativa per il passaggio alla corte di Prandelli del centrocampista, con la formula del prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro: un diritto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze.



