Gianluca Frabotta è pronto per diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Il terzino di proprietà della Juventus, che proprio oggi compie 22 anni, ha accettato l'offerta del Grifone dopo che nei giorni scorsi i due club avevano già trovato l'intesa per il suo passaggio in rossoblù.



L'esterno romano, reduce dalla prima stagione in A con i bianconeri, come spiega Sky Sport passerà al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juve, ad ogni modo, manterrà il controllo sul giocatore essendosi riservato l'opzione di contro-riscatto.



Il ragazzo è atteso a Genova entro la fine di questa settimana per sostenere le visite mediche.