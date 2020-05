Perin è in prestito secco e il Genoa è già al lavoro per un eventuale prolungamento tenendo conto della voglia del portiere di tornare in Nazionale. Invece il difensore argentino Romero a fine campionato dovrebbe tornare alla Juventus. Sempre secondo Tuttosport, il francese Soumaoro ha un riscatto elevato: 10 milioni di euro a favore del Lille, ma si è dimostrato giocatore di valore.