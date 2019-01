Sistemata o quasi la questione Sturaro, con il centrocampista che nelle prossime ore tornerà ad essere ufficialmente un giocatore rossoblu, Juventus e Genoa si rivedranno nelle prossime ore per parlare di un altro giocatore, questa volta in procinto di trasferirsi ai bianconeri: Cristian Romero.



Dopo giorni di trattative le due dirigenze non hanno ancora trovato un accordo sul futuro del difensore argentino che tuttavia già oggi potrebbe avere un'indicazione importante riguardo al proprio avvenire.



La distanza economica fra le parti è ancora ampia con il Genoa che chiede almeno 25 milioni e la Juve disposta a garantirne poco più della metà. A far smuovere questa situazione di stallo potrebbe intervenire l'intenzione dei Campioni d'Italia di lasciare Romero in Liguria per un'altra stagione e mezza portandolo a Torino soltanto nell'estate 2020. In questo modo la Juventus potrebbe monitorare con più attenzione gli eventuali progressi del ragazzo e nel caso capire su quali aspetti dover intervenire per correggerne le sbavature. Allo stesso tempo questo genere di soluzione abbasserebbe inevitabilmente le richieste del Genoa.



Nel frattempo, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello sport, approfittando dell' allungarsi dei tempi di un'operazione che sembrava già chiusa qualche giorno fa , nella trattativa ha provato a reinserirsi l'Inter. L'interesse dei nerazzurri per Romero non è in effetti nuovo ma in questo caso quanto fatto dai lombardi sembra essere più di un'opera di disturbo nei confronti dei rivali bianconeri che un reale tentativo di assicurarsi le prestazioni del ragazzo.