La Juventus e il Genoa sono a un passo dal chiudere l'accordo che porterà a Torino il terzino sinistro Andrea Cambiaso e in Liguria il difensore centrale Radu Dragusin. Le parti erano già arrivati ad un punto di intesa negli ultimi giorni con l'agente del terzino rossoblù che ha trovato l'intesa economica per l'approdo in bianconero. Oggi è il turno del centrale rumeno che dopo il prestito alla Sampdoria è pronto a rimanere a Genova, ma cambiando sponda.



LE CIFRE - L'affare, ovviamente, sarà condizionato dalle valutazioni dei due cartellini che, inevitabilmente, porteranno la Juventus a inserire anche una parte di conguaglio economico in favore dei rossoblù. La valutazione del cartellino di Cambiaso sarà di circa 10 milioni con Dragusin valutato 6 e l'aggiunta di circa 4 milioni di euro da parte dei bianconeri e il tutto al netto di eventuali bonus.