Rispetto ad un anno fa Paulo Dybala non è più uno dei nomi al centro del mercato. Come ribadito nei giorni scorsi da Massimiliano Allegri l'argentino è destinato a rimanere alla Juve almeno per un'altra stagione: “Gli ha fatto male il paragone con Messi. Sono due giocatori diversi. Dybala è aerobico, Messi è esplosivo. Paulo segna a rimorchio, segue l’azione e la conclude, non può giocare come Messi quando non ha spazio va in difficoltà. Per il nuovo Messi ci vuole calma. Magari mi avrà anche odiato ma glielo ripetevo sempre. Nel finale, quando è tornato a fare il Dybala è stato bravissimo. Aspettare il Mondiale per il futuro? No, non è come Higuain. Ci ho parlato prima delle vacanze e il suo obiettivo è fare un’altra grande stagione con noi per poi andare in una grande squadra per migliorare. Se giochi nella Juve dopo hai tre possibilità: Real, Barça o Bayern.”