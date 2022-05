Tra i nodi di mercato della Juventus c'è quello legato al futuro di Aaron Ramsey. Dopo aver sbagliato il rigore in finale di Europa League, il centrocampista gallese rientrerà a Torino e i dirigenti dovranno mettersi al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Ramsey, infatti, è fuori dai piani di Allegri e difficilmente tornerà alla Juve per rimanere.