La Gazzetta dello Sport analizza i premi in denaro che la Uefa suddividerà tra i club che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League.

"1,95 miliardi saranno ripartiti così: il 25% è destinato alle quote di partenza (488 milioni,con 15,25 milioni a ciascuna squadra qualificata); il 30% agli importi fissi relativi alle prestazioni (585 milioni: 2,7 milioni per ogni vittoria, 900 mila euro per pareggio); il 30% verrà assegnato sulla base del ranking decennale (585 milioni di euro, la singola quota vale 1,108 milioni, la prima in classifica avrà 32 quote quindi 35,46 milioni di euro); il 15% invece è la quota del market pool (292 milioni). Inoltre, i club che si qualificano alla fase a eliminazione diretta riceveranno 9,5 milioni per gli ottavi di finale, 10,5 per i quarti, 12 per le semifinali e 15 per la finale, con la vincente che riceverà 4 milioni supplementari. In base al ranking, alla partecipazione e alla quota del market pool, per esempio, la Juventus può contare su 50 milioni prima ancora di scendere in campo."