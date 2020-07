La Juve si avvicina alla gara contro il Sassuolo, in programma mercoledì. Al Training Center, oggi, la squadra ha svolto un allenamento differenziato: recupero per i protagonisti in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo.



Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo; seduta personalizzata, invece, per Bonucci, de Ligt e Rabiot.