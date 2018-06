Una telenovela durata tanto, probabilmente troppo per i tifosi della Juventus. I bianconeri lo hanno corteggiato, inseguito, aspettato per rispetto del Liverpool. Ora la tanto attesa fumata bianca, quella definitiva, è vicinissima. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, giovedi Emre Can sarà a Torino dove sosterrà le visite mediche di rito allo J Medicals. Un atto che rappresenta il chiaro preludio all'ufficialità del trasferimento del tedesco alla corte di Massimiliano Allegri.



NUOVA AVVENTURA - Un colpo importante per la Juventus, che ha vinto la concorrenza di super potenze europee come Real Madrid, Bayern Monaco e Psg. Il 24enne centrocampista tedesco, che dovrebbe firmare un quinquennale da 5 milioni all'anno, saluta i Reds dopo quattro stagioni che lo hanno consacrato come uno dei più completi e duttili centrocampisti nel panorama europeo. Tanti ostacoli durante il percorso, un pressing che risale datato, un avvicinamento lento ma inesorabile. Giovedi Emre Can alla Juve sarà realtà.