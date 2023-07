C'è tanto Romelu Lukaku nell'agenda di Cristiano Giuntoli verso Londra. Ma non soltanto. Per esempio, c'è pure spazio per provare a quagliare sul fronte Timothy Castagne: è lui la prima scelta di Max Allegri, il belga ha già detto sì alla Juve, si attende l'apertura del Leicester al prestito con diritto di riscatto.