Il CFO della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Dazn prima della gara contro il Monza:



"Il nostro status non cambia, siamo contenti della partita e anche della frase di Rabiot, è giusto sognare e ci fa piacere che i nostri calciatori puntino al massimo. Il nostro obiettivo rimane la Champions. Vlahovic? Buoni rapporti, vogliamo mantenere la qualità di questa rosa. Colpani? E' un buon calciatore, sicuramente. Allegri? Io e Manna ci confrontiamo, parliamo con Scanavino e siamo tutti contenti di Allegri. Qualsiasi altra candidatura non avrà scampo, per noi è un punto di riferimento. Un abbraccio, infine, a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia".