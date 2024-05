Juve, Giuntoli blinda Cambiaso: i dettagli del nuovo accordo

Laè molto vicina a raggiungere un accordo con l’agente BiaL’incontro andato in scena tra Giuntoli e l’entourage del classe 2000 prima dell’ultima sfida contro il Bologna aveva già portato a una, i contatti delle ultime ore sono stati talmente positivi che si va verso la definizione.La Juventus ha deciso di premiare un ragazzo che ha fatto del lavoro e della continuità le caratteristiche principali che raccontano una stagione molto positiva culminata con la convocazione nella lista dei 30 di Spalletti per l’Europeo. Cambiaso, in questa annata calcistico, ha raccolto 39 presenze fra campionato e Coppa Italia con 3 gol e 6 assist, bottino importante per un giocatore che nasce terzino sinistro, ma che si è trasformato in stagione sia da fludificante a tutta fascia sulla destra che da mezzala di inserimento e rottura alternandosi con McKennie.

L’ormai prossimo rinnovo di Cambiaso è un segnale importante anche in chiave mercato.(Aston Villa e Tottenham le indiziate). Giuntoli però non ne vuole sapere di lasciar partire uno dei migliori talenti italiani, una scelta precisa sopratutto in ottica futura.