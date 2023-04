Il Napoli non lascerà partire Cristiano Giuntoli prima della fine del suo contratto che, tra l'altro non è detto che non possa essere rinnovato. Il direttore sportivo più longevo della storia del club azzurro è il principale obiettivo della Juventus che prosegue da tempo la ricerca di un nuovo uomo mercato da inserire in organigramma, ma il contratto in scadenza 30 giugno 2024 rappresenta oggi un ostacolo insormontabile.



Perché? Perché Aurelio De Laurentiis, riporta la Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di svincolare il suo "miglior giocatore", colui che nelle ultime sessioni di mercato è riuscito a ridurre i costi e migliorare i risultati. Se la Juve lo vorrà, quindi, dovrà presentarsi dal presidente del Napoli con un'offerta concreta ed economicamente vantaggiosa sul piatto.