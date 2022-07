Aumenta la fila per Filippo Ranocchia. L'ultima stagione passata in Serie B col Vicenza ha consacrato il centrocampista italiano classe 2001, ora conteso sul mercato in Serie A. La Juventus, proprietaria del suo cartellino, non vuole perderlo a titolo definitivo ed è disposta a cederlo soltanto con la formula del prestito.



IL VERTICE - Calciomercato.com testimonia l'incontro di oggi tra gli agenti del calciatore (Sandro Semprini e Michele Fioravanti) e il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. Il club campano affianca così le altre squadre interessate a Ranocchia: Verona e Sampdoria su tutte.