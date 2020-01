Juve, ecco gli impegni del settore giovanile in questo weekend.



UNDER 23



GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA - RITORNO

LUNEDI 13 GENNAIO ORE 20,45

ROBUR SIENA-JUVENTUS

STADIO ARTEMIO FRANCHI VIALE DEI MILLE 3 - SIENA



UNDER 19



GARA CAMPIONATO 14A GIORNATA - ANDATA

SABATO 11 GENNAIO ORE 13,00

NAPOLI - JUVENTUS

CAMPO IANNIELLO VIA IANNIELLO - FRATTAMAGGIORE (NA)



UNDER 17



GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00

JUVENTUS-SASSUOLO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO



UNDER 16



GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 13,15

GENOA - JUVENTUS

CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 - GENOVA