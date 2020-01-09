Juve, gli impegni del settore giovanile nel weekend
Commenta per primoJuve, ecco gli impegni del settore giovanile in questo weekend.
UNDER 23
GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA - RITORNO
LUNEDI 13 GENNAIO ORE 20,45
ROBUR SIENA-JUVENTUS
STADIO ARTEMIO FRANCHI VIALE DEI MILLE 3 - SIENA
UNDER 19
GARA CAMPIONATO 14A GIORNATA - ANDATA
SABATO 11 GENNAIO ORE 13,00
NAPOLI - JUVENTUS
CAMPO IANNIELLO VIA IANNIELLO - FRATTAMAGGIORE (NA)
UNDER 17
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00
JUVENTUS-SASSUOLO
CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO
UNDER 16
GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA - RITORNO
DOMENICA 12 GENNAIO ORE 13,15
GENOA - JUVENTUS
CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 - GENOVA
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