Amichevole mattutina oggi per la Juventus alla Continassa. I bianconeri hanno vinto 11-0 contro la Pianese, una squadra che milita nel campionato di Eccellenza toscana. I mattatori dell'incontro sono stati gli attaccanti Kean e Kaio Jorge, autori rispettivamente di quattro e tre gol a testa. Le altre reti portano le firme di Zuelli (doppietta), Arthur e Compagnon.



Dopo questo test Allegri ha concesso due giorni di riposo alla squadra bianconera, che riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio allo Juventus Training Center in vista della trasferta di sabato prossimo in campionato a Roma contro la Lazio (calcio d'inizio alle ore 18).