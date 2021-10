Lavorare a testa bassa per riprendersi la prima squadra. E' questo l'obiettivo di. L'attaccante brasiliano sarà a disposizione dell'allenatore Lamberto Zauli per la gara di oggi alle 14.30 contro l'Albinoleffe, decima giornata del girone A di Serie C. Un rinforzo importante per la Juve B, ottava in campionato con quattro vittorie e quattro sconfitte in attesa di recuperare l'ottavo turno a fine mese contro il Piacenza.- Fuori dalla lista Champions, Kaio non è partito con la squadra in Russia per la gara di stasera contro lo Zenit ed è rimasto al Training Center di Vinovo per unirsi ai compagni dell'Under 23. L'obiettivo è quello di rimettersi in forma ma ancheDebutto e passerella finale nella vitoria del derby contro il Torino, nel quale è entrato alla fine al posto di Chiesa.- Oggi l'Under 23, a gennaio non è escluso che il giocatore possa essere girato in prestito in Serie A per trovare spazio in un campionato del suo livello.. Per questo la società sta valutando anche l'ipotesi di girarlo a qualche club 'amico' per la seconda parte di stagione. Per ora 'scenderà' con la seconda squadra, e oggi sarà l'osservato speciale di Juventus Under 23-Albinoleffe.