Antoine Griezmann ha concesso un’intervista a Le Figaro, nella quale ha parlato del suo futuro. Sono tante le voci di mercato che vorrebbero le petit diable in uscita, ma lui ha voluto spegnerle per l’ennesima volta: “il mio contratto scade nel 2024, dopodiché penso che sarà il momento giusto per andare negli Stati Uniti. Amo questo paese, la sua cultura, la NBA. La voglia di scoperte mi guida”.