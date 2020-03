La prestazione sconcertante dicontro il Lione ha fatto ritornaread alti livelli. Non è la prima volta che il classe 1990 ex Roma fallisce un appuntamento importante da quando è alla, e la confusione tattica nella quale tuttora naviga la squadra di Sarri non può essere una scusante. Perché i campioni, quando sono tali, prendono per mano le loro squadre, anche al di là degli errori di chi siede in panchina. Pjanic questo non lo ha fatto, a Lione come in altre occasioni. E ildurante l’intervallo del match del Parc OL, ne è la testimonianza: “I centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli”., che interrogato dall’emittente catalana TV3 sul mercato del Barcellona ha toccato a latere anche le scelte della Juventus…