Può una squadra in grado di dominare tutto e tutti avere ancora un obiettivo da non riuscire a raggiungere? Sì, certo. Ed è proprio il caso della: che in campo sarà anche una schiacciasassi, ma che da calcio piazzato non riesce proprio a risolvere la propria carestia di reti. Problemi per Ronaldo? Non proprio: in realtà le medie inchiodano Pjanic e Dybala, che hanno numeri percentuali più alti. Chiaro comunque che la presenza del portoghese possa influire.