Un'altra serata da star. Da talento che cresce e vuole diventare un campione. La Juve lo ha scelto a gennaio, lo sta facendo crescere a Parma e spera che ripeta il percorso anche in bianconero, incrementando giorno dopo giorno i suoi numeri, già ottimi. 7 gol e 7 assist. E i voti parlano da soli: il Corriere dello Sport lo ha premiato con un 7, stesso voto anche per Tuttosport. 6.5 per la Gazzetta, che aggiunge: "Decora l'1-0, spreca il raddoppio per egoismo, innesca il 2.2. e quasi cesella il 3-2 in ripartenza. In potenza un eroe".