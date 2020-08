Arrivano dal Corriere di Torino gli aggiornamenti sull'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Ora i bianconeri trattano con il Pipita: il valore residuo a bilancio è di 18,2 milioni, si profila quindi una minusvalenza sanguinosa. Con la Juve che sta faticando a trovare una quadra pure sulla buonuscita: per ora Higuain non fa sconti sui 7,5 milioni netti di ingaggio previsti dall’ultimo anno di contratto, senza dimenticare la quota congelata dalla scorsa stagione (1,5 milioni circa). La Juve in questo momento è frenata dal caso Higuain, ma cerca sempre una punta.