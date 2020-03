Da Torino alla Francia, dalla Francia alla Spagna e dalla Spagna all'Argentina. Tutto con un jet privato a noleggio. Non è stato uno spostamento economico quello di Gonzalo Higuain che, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha speso indicativamente 7.000 euro solo per la prima tratta. "La differenza, per quanto riguarda il prezzo, è ovviamente sul volo intercontinentale - scrive il quotidiano -, dalla Spagna all’Argentina. Un biglietto in business class con volo di linea costa sui 3.500 euro. Molto più caro un volo privato, che quasi sicuramente è stata la modalità scelta da Higuain. Il prezzo è quantificato da Privatejetfinder in 200.000 euro" anche se in caso di spostamenti frequenti come quelli dei calciatori il prezzo può diminuire di molto.