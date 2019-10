Gonzalo Higuain, match winner della sfida tra Inter e Juve, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una grandissima partita. Loro erano la squadra più solida del campionato, avevano fatto sei vittorie su sei ma noi abbiamo giocato una partita di carattere".



TI ASPETTAVI DI PARTIRE DALLA PANCHINA? - "Sono decisioni che prende il mister. Paulo stava facendo bene, ha fatto un grande gol e se io fossi entrato avrei aiutato la squadra. Per fortuna ci sono riuscito, ho segnato, la squadra ha lottato con determinazione e ora siamo primi in classifica".



DUE ANNI FA SEMPRE DECISIVO A SAN SIRO... - "Io provo sempre a fare il massimo. E' stato un grande inizio di stagione ma dobbiamo continuare su questa strada. Ora c'è la sosta, dobbiamo stare calmi e lottare in tutte le competizioni".