Ieri era ai box, costretto a veder da fuori i suoi compagni soffrire, ma alla fine vincere, contro il Genoa. Oggi, però, Gonzalo Higuain è tornato a disposizione di Maurizio Sarri, allenandosi con il resto del gruppo e quindi pronto a tornare a disposizione per il derby della Juventus contro il Torino.



Per un Higuain che lavora con il gruppo, c'è ancora un Miralem Pjanic che si allena a parte, svolgendo un lavoro personalizzato. E' ancora in dubbio, quindi, per il derby della Mole.