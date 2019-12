A segno nel 2-0 al Bayer Leverkusen in Champions League, l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "​Era una gara difficile, eravamo già qualificati mentre loro avevo ancora possibilità di passare. Abbiamo un po' sofferto nel primo tempo ma nella ripresa siamo cresciuti molto. Vincere aiuta a lavorare meglio, arrivavamo da due partite negative in campionato e dovevamo dare un segnale. Oggi era importante trovare i tre punti. Inter? Parlo di noi, per noi era importante vincere il girone di Champions. Ora prepariamo l'Udinese perché sarà una partita difficile".