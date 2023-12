Pierre-Emilee la: stavolta potremmo esserci. Il giocatore non figura tra i protagonisti principali nella positiva stagione del Tottenham sotto la guida di Ange Postecoglu. Nonostante in passato sia stato un pilastro importante per la squadra, il centrocampista sta sperimentando un minor coinvolgimento rispetto alle aspettative con l'attuale allenatore australiano.. Su 18 apparizioni totali, ha giocato solamente 5 partite da titolare, accumulando il resto dei minuti subentrando dalla panchina, spesso negli istanti finali dei match.- Con l'Europeo 2024 in Germania a sei mesi di distanza e la reale possibilità di un'uscita dal panorama calcistico, sembra improbabile che il danese accetti di rimanere a Londra. E ora sì, sta considerando un trasferimento in Serie A.