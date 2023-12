La Juventus può guardare con serenità e fiducia al futuro perché ha tanti giovani di qualità che già si sono imposti in Prima Squadra. Tra questi c’è Dean Huijsen, difensore nato ad Amsterdam 18 anni fa ma formatosi in Spagna con il Malaga. E proprio questo legame forte con la penisola iberica e il suo calcio potrebbero portarlo ad accettare le lusinghe del Granada. Lo vuole il neo direttore degli andalusi Matteo Tognozzi, ovvero colui che lo aveva scoperto e portato in bianconero solo due anni fa.



LA FORMULA - Dean ha fatto il suo esordio in serie A, non banale, in Milan-Juventus del 22 ottobre scorso. Un segnale di fiducia da parte del club e di Allegri dopo un avvio di stagione non certo esaltante con la formazione Next gen. E nonostante il poco spazio la Vecchia Signora vorrebbe tenere il gioiello olandese fino al termine della stagione per poi valutare il percorso migliore da fare insieme alla sua famiglia e ai suoi agenti. Huijsen vorrebbe giocare e l’idea Granada lo intriga parecchio anche per la presenza di Tognozzi con il quale ha istaurato un rapporto eccezionale. L’idea c’è e se ne parlerà più avanti, il Granada punta a prendere Huijsen in prestito fino al termine della stagione.