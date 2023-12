Ammettiamolo:. “”: questa è lapropagata da tempo. Sbagliata e fuorviante. Ma ha fatto comodo a tantissimi opinionisti e influencer, addetti ai lavori e disadatti al calcio, più il solito plotone di haters attivi h24 sui social.Basta con questa narrazione tossica per cui deve vincere chi guadagna di più. È roba da commercialisti, non da giornalisti. Semmai: “”. Ecco, questa è una sintesi più aderente alla realtà e rispettosa dello sport.Con il monte ingaggi si valuta il lavoro degli amministratori delegati e dei presidenti, cioè di chi offre contratti anche superiori alle possibilità di ogni singolo club. L’esempio più evidente è statoallaDetto con semplicità calcistica:. Capito?Eppure, più con rassegnazione che con stupore, navigando nel web, si scopre che esistono molte più classifiche e tabelle elaborate sul monte ingaggi, rispetto ai conteggi (peraltro facili) sul valore della rosa. Basta andare su Transfermarkt. E lì si scopre che. Un dato enorme, influenzato sia dalla cavalcata scudetto sia dall’esplosione di quotazione per Osi, Kvara e tutti gli altri, compreso il capitano Di Lorenzo., grazie alla rosa nobilitata dalla finale di Champions League e non impoverita dall’ampio viavai dell’ultimo mercato.che somma poco meno diMa in campo vanno le buste paga o le qualità tecniche? I commercialisti o i giocatori?Alnella classifica di Transfermarkt c’è la. Poi l’, che precede. In pratica,. Il Napoli stride, adesso. E sono lampanti anche le delusioni Atalanta e Lazio, nettamente più giù in campionato rispetto sia al valore della rosa che al monte ingaggi. A proposito di, va segnalato che hanno avuto due avvicendamenti significativi in un ruolo, quello di “”, che viene valutato solo in base all’abilità di comunicazione del diretto interessato, anziché sulle sue effettive capacità professionali.Non è un caso: l’Atalanta ha perso il silenzioso e riservatissimo, che sta facendo la fortuna del Bologna. Più recentemente la Lazio ha divorziato dall’altrettanto silenzioso e introverso (ma bravissimo). I risultati si vedono…Contano più i discorsi che i fatti. Ecco. In questo senso, alla Juventus stanno imperversando le strategie di mercato di Giuntoli, che è stato eccellente nelle sue operazioni al Napoli ma iche valgono molto più delle recenti ricapitalizzazioni societarie: da, da, da, daaddirittura a, fino ae chissà quanti altri. Dietro la scrivania del progetto giovani della Juventus c’erano. Quest’ultimo se n’è appena andato al Granada. Invece Cherubini si avvia al divorzio di fine stagione, a compimento della squalifica di qualche mese fa. Eppure non se ne parla. Perché con la classifica del monte ingaggi si fanno click a milioni, seppur superficiali.. Però attenti, perché la narrazione è tutto. Ma non è la verità. O almeno, non l’unica verità.