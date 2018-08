"Non si può mangiare in un ristorante da 100 euro con 10 euro" disse Antonio #Conte. La #Juve dalla sua rosa a quella di oggi ha raddoppiato il monte ingaggi. Missione #Champions [via @CorSport] pic.twitter.com/zHQjgmFAD3 — Emanuele Tramacere (@TramacEma) 31 agosto 2018

7 scudetti in 7 anni e risultati incredibili anche in Champions League (seppur non centrando la vittoria finale) hanno portato laFra queste anche la gestione degli stipendi dei calciatori lievitatai letteralmente nel corso degli ultimi 7 anni.Il Corriere dello Sport ha analizzato e messo a confronto in particolare la rosa che aveva a disposizione Antonio Conte nel 2011-12 quando, forse a sorpresa, conquisto il primo scudetto che diede il via al filotto. Il monte ingaggi complessivo era di 54,5 milioni di euro netti, conil più pagato a quota 6 milioni seguito daa quota 4 milioni e i top player della rosa,a quota 3 milioni.Da allora ad oggi la rosa bianconera ha visto una graduale trasformazione che ha portato quest'anno ad, che con i suoi 31 milioni annui fa schizzare alle stelle il dato, ma oltre a lui si nota anche il raddoppio medio degli stipendi degli altri top player della rosa.è a quota 7,a 6,5eda 6,a 5. Uno stravolgimento che porta dritto ad un unico grande obiettivo: la conquista della Champions League, quel ristorante da 100 euro in cui, per citare Conte, non si può mangiare con 10 euro in tasca.