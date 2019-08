La Juventus ha comunicato sul proprio sito ufficiale i nomi dei 23 convocati per la prima di campionato che i bianconeri disputeranno sul campo del Parma. Maurizio Sarri, che non sarà in panchina per dei problemi di salute, ha fatto le proprie scelte lasciando fuori Rugani. Il difensore ex Empoli, infatti, è al centro delle voci di mercato, con la Roma che sta provando a portarlo in giallorosso. Ecco la lista completa:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral.



Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi.



Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.