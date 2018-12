Ottimi numeri all'Allianz Stadium per l'ultima partita del 2018 della Juventus, che ospita la Sampdoria. In totale sono 40.461 gli spettatori paganti, per un fatturato di 2 milioni 716.203 euro, di cui la metà circa proveniente dai 23.385 abbonati, cui si aggiungono altri 15.864 tifosi, oltre ai 1.392 supporter blucerchiati. Siamo lontani dai record stagionali, ma si tratta di un risultato soddisfacente per una partita di campionato di fine anno.