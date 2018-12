Massimiliano Allegri prepara il. "Tatticamente non mi aspetto niente, ne metterò 11 in campo e speriamo di giocare bene", ha dichiarato il tecnico bianconero dopo aver vinto il premio come allenatore dell'anno ai Gazzetta Awards. Il livornese potrebbe ritrovare tra i convocati Emre Can (che proprio come Bentancur può giocare sia da regista che da interno) mentre dovrebbero restare fuori dai giochi sia Sami Khedira che Alex Sandro, con il brasiliano ancora alle prese con il problema ai flessori accusato nel match contro il Valencia. Piano piano, però, la Juventus sta tornando a mettere insieme i pezzi visto che anche Federico Bernardeschi è rientrato in campo lo scorso weekend a Firenze mentre Leonardo Spinazzola siede in panchina già da qualche partita.