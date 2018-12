Mehdi Benatia non si è allenato ieri, per gastroenterite. Niente di grave, contro la Sampdoria dovrebbe tornare regolarmente tra i convocati. Per farla semplice, un mal di pancia. A preoccupare in casa Juve è però un altro tipo di mal di pancia, quello manifestato dal difensore marocchino in questa prima parte di stagione. Gioca poco, è una riserva, non si sente importante. E allora medita l'addio, magari già a gennaio. Schalke 04 e Borussia Dortmund sono solo le ultime pretendenti, la lista è lunga. Ma la Juve prima dovrebbe riuscire a sostituirlo, adeguatamente, missione complicata nel mercato invernale.