Laha pubblicato sul proprio sito web il report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro ildi sabato.



ECCO IL REPORT

Inizia a ricompattarsi il gruppo dei bianconeri, con i primi rientri dalle varie Nazionali. Oggi, giornata in cui la Juventus si è ritrovata al pomeriggio al JTC, dopo due giorni di pausa concessi da Mister Allegri, sono arrivati gli Azzurri, vale a dire Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Perin, Kean, oltre a Szczesny e Cancelo. Nel menu di giornata per la squadra lavoro fisico prima e tecnico poi, con focus su partitelle a tema e tiri in porta. Domani si ricomincia: appuntamento al pomeriggio alla Continassa.