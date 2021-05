In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Juventus, Tuttosport rivela i nomi dello staff di Massimiliano Allegri. Confermati i collaboratori con i quali Max ha già vinto in bianconero: il vice Marco Landucci, toscano come lui ed ex portiere della Fiorentina; ci sono anche i due collaboratori Aldo Dolcetti, cresciuto nella Juventus e con una lunga esperienza a Cesena, e Maurizio Trombetta, fedelissimo di Giovanni Galeone ed ex allenatore del Cluj col quale vinse contro la Roma nel 2008/09. Insieme a loro anche il preparatore atletico Simone Folletti, che era con Allegri a Cagliari e al Milan.